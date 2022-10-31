Путин высказался о трёхсторонних переговорах с Алиевым и Пашиняном

Опубликовано совместное заявление сегодняшних трехсторонних переговоров Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху.

В понедельник вечером РИА Новости сообщили, что Президенты России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели трехстороннюю встречу по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье.

По окончании встречи Владимир Путин сообщил, что сегодня было согласовано совместное заявление, но не всё удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста.

Тем не менее российский президент согласился с общей оценкой в том, что встреча была полезной и это создаёт условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом.