В Херсонской области расширили зону эвакуации населения из-за новой опасности

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что зона эвакуации в регионе расширяется.

По его словам, она будет увеличена на 15 км от реки Днепр. Такое решение Сальдо объяснил угрозой применения ВСУ запрещенных методов ведения войны.

Он также отметил, что есть сведения о подготовке украинскими военными крупного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

Сальдо пояснил, что дополнительная эвакуация позволит создать условия для отражения нападения ВСУ и защиты мирного населения.