Радио «Свободная Азия»: Китай создал военные базы на искусственных островах

Радио «Свободная Азия» обвинило Китай в создании военных баз на искусственных островах в Южно-Китайском море.

В доказательство радиостанция опубликовала на своем сайте фото, на которых видны аэродромы и сооружения, которые могут быть укрытиями для ракетных установок.

Сообщается, что фото были сделаны фотографом Эзрой Акаяном во время полета возле скал и рифов.

На одном из снимков виден военный самолет с радарной установкой дальнего радиолокационного обнаружения.