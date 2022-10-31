Радио «Свободная Азия»: Китай создал военные базы на искусственных островах
Радио «Свободная Азия» обвинило Китай в создании военных баз на искусственных островах в Южно-Китайском море.
В доказательство радиостанция опубликовала на своем сайте фото, на которых видны аэродромы и сооружения, которые могут быть укрытиями для ракетных установок.
Сообщается, что фото были сделаны фотографом Эзрой Акаяном во время полета возле скал и рифов.
На одном из снимков виден военный самолет с радарной установкой дальнего радиолокационного обнаружения.
Опубликовано: Светлана Репина
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