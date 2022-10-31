Словакия отказала Болгарии в ремонте истребителей МиГ-29 из-за Украины
Словакия отказала Болгарии в ремонте истребителей МиГ-29, сообщил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов.
Министерство обороны в Софии попросило Братиславу предоставить двигатели и запчасти для самолетов, но получило отказ. Власти Словакии объявили, что и самолеты, и запчасти будут отправлены в Украину.
Болгария имеет 15 советских истребителей МиГ-29 с 1990 года. Машины требуют постоянного ремонта из-за плохого технического состояния.
В настоящее время только пять болгарских истребителей могут участвовать в патрульных миссиях НАТО. С 1 ноября до конца декабря Болгарию в операциях по воздушной полиции будут поддерживать самолеты из Испании.
В 2018 году правительство Софии подписало контракт на закупку восьми американских истребителей F-16 Block 70, но поставки самолетов запланированы на 2025 год. Болгария в настоящее время ведет переговоры об аренде подержанной техники.
Опубликовано: Николай Скира
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