Российские инвесторы вложили в нефтегазовые проекты в Иране 4,5 млрд долларов
2022-10-31 22:13
Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что российские инвесторы вложили 4,5 млрд долларов в разработку газовых и нефтяных месторождений в стране, а также в другие проекты.
Он уточнил, что речь идет и об инвесторах, и о компаниях, а некоторые проекты реализованы на 7-35%.
Оуджи считает, что сейчас для Ирана складываются благоприятные условия для развития энергетического сектора, промышленности, экономики, транспорта.
По его мнению, отношения Ирана с Россией никогда не были такими близкими, как сейчас.
Опубликовано: Светлана Репина
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