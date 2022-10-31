Российские инвесторы вложили в нефтегазовые проекты в Иране 4,5 млрд долларов

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, что российские инвесторы вложили 4,5 млрд долларов в разработку газовых и нефтяных месторождений в стране, а также в другие проекты.

Он уточнил, что речь идет и об инвесторах, и о компаниях, а некоторые проекты реализованы на 7-35%.

Оуджи считает, что сейчас для Ирана складываются благоприятные условия для развития энергетического сектора, промышленности, экономики, транспорта.

По его мнению, отношения Ирана с Россией никогда не были такими близкими, как сейчас.