В МИД России грубо высказались о Зеленском и Тихоновской
Официальный представитель МИД Мария Захарова грубо высказалась о Владимире Зеленском и Светлане Тихоновской.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о Владимире Зеленском и Светлане Тихоновской.
"Все чаще в США звучат высказывания о Хуане Гуайдо. Под ним зашатался и без того воображаемый трон. В самой Венесуэле звучат призывы против продления мандата Гуйдо на посту "президента" страны. Так что США пойдут на сотрудничество с легитимным президентом Мадуро. Американцы не надежный союзник. Они бросили тысячи афганцев, бросят и Мадуро. Светлане Тихоновской и Владимиру Зеленскому тоже пора на выход, это улица с односторонним движением, повернуть назад не получится", - сказала Захарова.
Захарова подчеркнула, что фантик от конфетки принято выбрасывать, а просроченную конфетку выбрасываю даже не открыв.
Опубликовано: Максим Алексеев
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