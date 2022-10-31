В МИД России грубо высказались о Зеленском и Тихоновской

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о Владимире Зеленском и Светлане Тихоновской.

"Все чаще в США звучат высказывания о Хуане Гуайдо. Под ним зашатался и без того воображаемый трон. В самой Венесуэле звучат призывы против продления мандата Гуйдо на посту "президента" страны. Так что США пойдут на сотрудничество с легитимным президентом Мадуро. Американцы не надежный союзник. Они бросили тысячи афганцев, бросят и Мадуро. Светлане Тихоновской и Владимиру Зеленскому тоже пора на выход, это улица с односторонним движением, повернуть назад не получится", - сказала Захарова.