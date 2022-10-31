Рогов: под Запорожьем уничтожено 40 иностранных наемников

APS
2022-10-31 22:22

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о нанесении удара по пригороду Запорожья.

По его словам, в этом районе на газораспределительной станции находились иностранные наемники. 

Рогов отметил, что удар был нанесен из РСЗО «Смерч». В результате было уничтожено 40 наемников, еще 60 получили ранения.

Он также рассказал, что раненые были направлены в местные больницы, где они смогли без переводчиков общаться с русскоязычными врачами.

Опубликовано: Светлана Репина