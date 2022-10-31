Рогов: под Запорожьем уничтожено 40 иностранных наемников
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о нанесении удара по пригороду Запорожья.
По его словам, в этом районе на газораспределительной станции находились иностранные наемники.
Рогов отметил, что удар был нанесен из РСЗО «Смерч». В результате было уничтожено 40 наемников, еще 60 получили ранения.
Он также рассказал, что раненые были направлены в местные больницы, где они смогли без переводчиков общаться с русскоязычными врачами.
Опубликовано: Светлана Репина
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