США видят в инвестициях Саудовской Аравии в Twitter угрозу своей нацбезопасности
Сенатор Крис Мерфи, представляющий демократов Коннектикута в Конгрессе США, призвал расследовать инвестиции Саудовской Аравии в Twitter.
Он отметил, что инвесторы из этой страны заявили о масштабных вложениях, как только владельцем соцсети стал Илон Маск.
По мнению Мерфи, Саудовская Аравия заинтересована во влиянии на американскую политику и подавлении политический выступлений.
При этом они станут вторыми по величине владельцами крупной соцсети, что может угрожать национальной безопасности США.
Опубликовано: Светлана Репина
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