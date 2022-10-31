США видят в инвестициях Саудовской Аравии в Twitter угрозу своей нацбезопасности

Сенатор Крис Мерфи, представляющий демократов Коннектикута в Конгрессе США, призвал расследовать инвестиции Саудовской Аравии в Twitter.

Он отметил, что инвесторы из этой страны заявили о масштабных вложениях, как только владельцем соцсети стал Илон Маск.

По мнению Мерфи, Саудовская Аравия заинтересована во влиянии на американскую политику и подавлении политический выступлений.

При этом они станут вторыми по величине владельцами крупной соцсети, что может угрожать национальной безопасности США.