Госдепартамент США не считает атаку на Черноморский флот причиной для приостановки зерновой сделки
2022-10-31 22:32
Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что атаки на Черноморский флот не могут стать основанием для приостановки зерновой сделки и участия в ней России.
По его словам, страны всего мира придерживаются того же мнения и не считают это достаточным основанием.
Прайс напомнил, что приостановка участия России в сделке блокирует доставку зерна в те регионы мира, которые отчаянно в нем нуждаются.
Он также подчеркнул, что это вопрос не отношений России и Украины, а требование большей части мира.
Опубликовано: Светлана Репина
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