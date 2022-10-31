Госдепартамент США не считает атаку на Черноморский флот причиной для приостановки зерновой сделки

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что атаки на Черноморский флот не могут стать основанием для приостановки зерновой сделки и участия в ней России.

По его словам, страны всего мира придерживаются того же мнения и не считают это достаточным основанием.

Прайс напомнил, что приостановка участия России в сделке блокирует доставку зерна в те регионы мира, которые отчаянно в нем нуждаются.

Он также подчеркнул, что это вопрос не отношений России и Украины, а требование большей части мира.