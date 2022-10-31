Известный K-Pop певец Ли Чжи Хан погиб во время трагедии в Сеуле
2022-10-31 22:49
Среди более чем 150 погибших во время празднования Хэллоуина в Сеуле был известный K-Pop певец Ли Чжи Хан. Ему было 24 года.
Чжи Хан было одним из участников вечеринки в Итхэвоне, где произошла трагедия.
Ли Чжи Хан прославился, участвуя во втором сезоне корейского песенного конкурс Produce 101 , где певцы соперничали за место в бойз-бэнде.
Затем он занялся актерским мастерством, снявшись в комедийном сериале 2019 года «Сегодня был еще один день Нам Хёна».
Опубликовано: Светлана Репина
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