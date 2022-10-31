Известный K-Pop певец Ли Чжи Хан погиб во время трагедии в Сеуле

Среди более чем 150 погибших во время празднования Хэллоуина в Сеуле был известный K-Pop певец Ли Чжи Хан. Ему было 24 года.

Чжи Хан было одним из участников вечеринки в Итхэвоне, где произошла трагедия.

Ли Чжи Хан прославился, участвуя во втором сезоне корейского песенного конкурс Produce 101 , где певцы соперничали за место в бойз-бэнде.

Затем он занялся актерским мастерством, снявшись в комедийном сериале 2019 года «Сегодня был еще один день Нам Хёна».