Рождение Джулии Робертс оплатили Мартин Лютер Кинг-младший и Коретта Скотт Кинг
Родители актрисы Джулии Робертс Уолтер и Бетти Лу дружили с Мартином Лютером Кингом-младшим и Кореттой Скотт Кинг.
Когда в семье Робертсов родилась дочь Джулия, они не могли оплатить больничный счет. Это сделали Кинги.
У родителей Джулии Робертс была театральная школа в Атланте. Она оказалась чуть ли не единственной, готовой принять детей Кинга.
Сейчас актриса вспоминает о поступке семьи Кинг с благодарностью и говорит, что они помогли ее родителям выйти из затруднительного положения.
Опубликовано: Светлана Репина
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