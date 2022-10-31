Рождение Джулии Робертс оплатили Мартин Лютер Кинг-младший и Коретта Скотт Кинг

Родители актрисы Джулии Робертс Уолтер и Бетти Лу дружили с Мартином Лютером Кингом-младшим и Кореттой Скотт Кинг.

Когда в семье Робертсов родилась дочь Джулия, они не могли оплатить больничный счет. Это сделали Кинги.

У родителей Джулии Робертс была театральная школа в Атланте. Она оказалась чуть ли не единственной, готовой принять детей Кинга.

Сейчас актриса вспоминает о поступке семьи Кинг с благодарностью и говорит, что они помогли ее родителям выйти из затруднительного положения.