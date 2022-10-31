В ЖК «Новое Колпино» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв

Жители ЖК «Новое Колпино», расположенного на ул. Севастьянова в Санкт-Петербурге, сообщают, что слышали громкий звук.

О нем говорят и жильцы близлежащих домов на других улицах. В соцсетях появились фото машин с разбитыми стеклами, сделанные в этом районе.

На данный момент въезд на территорию ЖК закрыт, двор не освещается. Жители эвакуированы на улицу.

Сообщается, что на место прибыли МЧС, скорая помощь и полиция. Есть информация о сильном запахе газа на улице.