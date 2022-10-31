Британцам посоветовали экономить на еде и выращивать ее самим в резиновых сапогах
2022-10-31 23:33
Британское издание Express со ссылкой на эксперта The Organic Way Ким Стоддарт рекомендует жителям страны выращивать еду самим, чтобы сэкономить.
В частности, британцам предлагают выращивать съедобные растения на подоконнике и превратить в горшки для зелени все, что можно.
Например, эксперт советует использовать пластиковую тару из супермаркетов, баночки от маргарина и йогурта.
А петрушку, лук и другую зелень Ким Стоддарт рекомендует выращивать в старых резиновых сапогах.
Опубликовано: Светлана Репина
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