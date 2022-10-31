Путин заявил о завершении частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин заявил, что в частичной мобилизации поставлена точка.

При этом он отметил, что не задумывался о необходимости объявления об этом его личным указом.

Президент пообещал обсудить данный вопрос с юристами. При этом он подчеркнул, что частичная мобилизация полностью завершена.

О начале частичной мобилизации было объявлено 21 сентября. Мобилизовать планировалось 300 тыс. человек.