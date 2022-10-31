Путин назвал условие возобновления зерновой сделки

Президент России Владимир Путин заявил, что возобновление движения по зерновому коридору возможно только в случае, если Украина гарантирует отсутствие угроз.

Он подчеркнул, что угроз не должно быть ни для гражданских кораблей, ни для российских судов обеспечения.

Президент отметил, что атака Черноморского флота беспилотниками частично проходила из зернового коридора.

Он также напомнил, что Россия не собирается прекращать свое участие в зерновой сделке, но временно приостанавливает его.