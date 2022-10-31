США не передали Украине обещанные NASAMS, хотя ранее говорили обратное

APS
2022-10-31 23:49

РИА Новости со ссылкой на собственные источники в Пентагоне сообщает, что США пока не передали Украине обещанные системы ПВО NASAMS.

По словам источника, Соединенные Штаты планируют передать украинской армии шесть таких установок.

Помимо этого, запланирована передача 1,4 тыс. ракет Stinger.

Ранее Грег Хейес, гендиректор компании Raytheon Technologies, которая производит NASAMS, говорил, что Украина уже получила два таких комплекса от США.

Опубликовано: Светлана Репина