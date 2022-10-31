Путин высказался о перспективах мирных переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин высказался о перспективах мирных переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин, говоря о перспективах мирных переговорах с Украиной, напомнил о том, что у Владимира Зеленского нет желания садится за стол переговоров.

"Вот были переговоры в Стамбуле. Она взяли потом все договоренности выбросили в корзину. Сейчас вообще сами запретили себе с нами разговаривать", - сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что со своей стороны он всегда открыт к диалогу.