Песков пообещал, что у россиян не будет проблем с выездом из страны после окончания мобилизации
2022-10-31 23:58
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после завершения мобилизации у россиян не должно быть проблем с выездом из страны.
Таким образом он прокомментировал информацию о подобных случаях на границе России.
31 октября Минобороны РФ заявило о завершении частичной мобилизации в стране и окончании призыва.
Владимир Путин подтвердил эту информацию и пообещал проконсультироваться с юристами, нужен ли его указ о завершении мобилизации.
Опубликовано: Светлана Репина
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