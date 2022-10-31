Песков пообещал, что у россиян не будет проблем с выездом из страны после окончания мобилизации

APS
2022-10-31 23:58

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после завершения мобилизации у россиян не должно быть проблем с выездом из страны.

Таким образом он прокомментировал информацию о подобных случаях на границе России.

31 октября Минобороны РФ заявило о завершении частичной мобилизации в стране и окончании призыва.

Владимир Путин подтвердил эту информацию и пообещал проконсультироваться с юристами, нужен ли его указ о завершении мобилизации.

Опубликовано: Светлана Репина