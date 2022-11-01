Фильмы ужасов помогают продлить жизнь до глубокой старости

Ученые утверждают: если периодически смотреть леденящие душу видео, то можно дотянуть почти до ста лет.

Все дело в том, что «ужастики» провоцируют выброс адреналина, который сопровождается потоотделением, повышением давления и учащением сердцебиения.

При этом человек испытывает состояние сродни погружению в ледяную прорубь, которое очень полезно для организма.

По утвержеднию психологов, те, кто регулярно смотрят фильмы ужасов, реже болеют.

Дозированный страх ускоряет обмен веществ, улучшает работу мозга и укрепляет иммунитет.

А все эти факторы вместе взятые способствуют долгожительству.