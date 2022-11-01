Фильмы ужасов помогают продлить жизнь до глубокой старости
Ученые утверждают: если периодически смотреть леденящие душу видео, то можно дотянуть почти до ста лет.
Все дело в том, что «ужастики» провоцируют выброс адреналина, который сопровождается потоотделением, повышением давления и учащением сердцебиения.
При этом человек испытывает состояние сродни погружению в ледяную прорубь, которое очень полезно для организма.
По утвержеднию психологов, те, кто регулярно смотрят фильмы ужасов, реже болеют.
Дозированный страх ускоряет обмен веществ, улучшает работу мозга и укрепляет иммунитет.
А все эти факторы вместе взятые способствуют долгожительству.
Опубликовано: Наталья Павлова
-
-
Огородники рассказали, что необходимо сделать с кустами и деревьями сейчас
Сентябрь не повод вздохнуть с облегчением и грустью. Опытные садоводы знают, что на участке еще остаются десятки неотложных дел. В саду, на огороде и в цветнике кипит жизнь, а значит, вам предстоит еще немало потрудиться.Подробнее...
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Байдена возмутила сверхприбыль американских нефтяных компаний от конфликта на Украине
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
Десятки тысяч чехов вышли на улицы Праги в поддержку Украины
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров