Китай обвиняет США в подрыве мира из-за размещения бомбардировщиков в Австралии
США готовятся развернуть до шести бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, в северной Австралии.
Глава МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что такие действия США усиливают региональную напряженность, подрывают мир и стабильность, могут спровоцировать гонку вооружений.
США готовятся построить специальные объекты для бомбардировщиков дальнего действия на базе Королевских ВВС Австралии Тиндал.
В ВВС США заявили, что возможность развертывания американских бомбардировщиков в Австралии посылает сильный сигнал противникам о способности проецировать смертоносную авиацию.
Опубликовано: Светлана Репина
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