Китай обвиняет США в подрыве мира из-за размещения бомбардировщиков в Австралии

APS
2022-11-01 00:45

США готовятся развернуть до шести бомбардировщиков B-52, способных нести ядерное оружие, в северной Австралии.

Глава МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что такие действия США усиливают региональную напряженность, подрывают мир и стабильность, могут спровоцировать гонку вооружений.

США готовятся построить специальные объекты для бомбардировщиков дальнего действия на базе Королевских ВВС Австралии Тиндал.

В ВВС США заявили, что возможность развертывания американских бомбардировщиков в Австралии посылает сильный сигнал противникам о способности проецировать смертоносную авиацию.

Опубликовано: Светлана Репина