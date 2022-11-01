Байдена возмутила сверхприбыль американских нефтяных компаний от конфликта на Украине
2022-11-01 01:02
Президент США Джо Байден выразил возмущение по поводу получения сверхприбыли американскими нефтяными компаниями.
Он назвал такую ситуацию возмутительной, связав ее с проведением спецоперации на Украине.
По словам президента, крупнейшие нефтяные компании США за последние полгода получили около 100 млрд долларов.
Байден подчеркнул, что эта прибыль получена не от инноваций, а вследствие роста цен на нефть из-за конфликта на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
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Байдена возмутила сверхприбыль американских нефтяных компаний от конфликта на Украине
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