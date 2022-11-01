Байдена возмутила сверхприбыль американских нефтяных компаний от конфликта на Украине

APS
2022-11-01 01:02

Президент США Джо Байден выразил возмущение по поводу получения сверхприбыли американскими нефтяными компаниями.

Он назвал такую ситуацию возмутительной, связав ее с проведением спецоперации на Украине.

По словам президента, крупнейшие нефтяные компании США за последние полгода получили около 100 млрд долларов. 

Байден подчеркнул, что эта прибыль получена не от инноваций, а вследствие роста цен на нефть из-за конфликта на Украине.

Опубликовано: Светлана Репина