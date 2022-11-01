Простой витамин способен предотвратить суицид

Это важное для человечества открытие сделали ученые из Чикагского университета.

В ходе своих исследований команда научных сотрудников установила, что длительный прием фолиевой кислоты (или витамина В9) в течение двух лет в 44 раза снизил попытки суицида среди 900 тысяч американцев.

Также было установлено, что чем дольше человек принимает этот препарат, тем больше снижается риск таких попыток.

Каждый дополнительный месяц приема витамина В9 снижал риск самоубийства еще на 5 %.

В ближайшее время исследователи планируют со стопроцентной точностью доказать эту взаимосвязь.

Если они смогут это сделать, то человечество получит простую, доступную и недорогую "пилюлю" для профилактики суицидов.