В Индии арестовали девять человек из-за обрушения моста и гибели людей

Полиция Индии арестовала девять человек из-за обрушения моста, в результате которого погибли как минимум 134 человека, включая детей.

Среди арестованных – подрядчики и продавцы билетов, охранники и управленческий персонал.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что несколько человек раскачивают подвесной мост. Тросы не выдержали нагрузки, и конструкция упала в воду.

Люди, которые находились на мосту, оказались в реке на глубине 10 м. Сообщается, что билеты на мост купили около 400 человек.