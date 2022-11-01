В Индии арестовали девять человек из-за обрушения моста и гибели людей
Полиция Индии арестовала девять человек из-за обрушения моста, в результате которого погибли как минимум 134 человека, включая детей.
Среди арестованных – подрядчики и продавцы билетов, охранники и управленческий персонал.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что несколько человек раскачивают подвесной мост. Тросы не выдержали нагрузки, и конструкция упала в воду.
Люди, которые находились на мосту, оказались в реке на глубине 10 м. Сообщается, что билеты на мост купили около 400 человек.
Опубликовано: Светлана Репина
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