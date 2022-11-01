Премьер-министр Великобритании повысит налоги для покрытия дефицита бюджета
Риши Сунак планирует повысить налоги для покрытия дефицита государственного бюджета
Глава кабинета министров Великобритании Риши Сунак планирует покрыть дефицит государственного бюджета в 50 миллиардов фунтов стерлингов путем существенного повышения налогов, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники в министерстве финансов страны.
Ранее сообщалось, что Сунак пересмотрит вопрос повышения налогов и существенного сокращения государственных расходов. Глава казначейства Джереми Хант представит новый финансовый правительственный план уже 17 ноября.
Financial Times сообщает, что премьер-министр и глава минфина согласовали план повышения налогов в понедельник.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Премьер-министр Великобритании повысит налоги для покрытия дефицита бюджета
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