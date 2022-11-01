Сигналы воздушной тревоги звучали в регионах Украины
2022-11-01 05:17
В регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщение о работе ПВО с 2.30 по мск.
Сигналы воздушной тревоги звучали регионах Украины, сообщила "Страна.ua". Об объявлении сигнала воздушная опасность также объявили власти регионов.
Воздушная тревога объявлялась в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях.
Также объявлялась воздушная тревога и на контролируемой Киевом части запорожской области.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Сигналы воздушной тревоги звучали в регионах Украины
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