Сигналы воздушной тревоги звучали в регионах Украины

APS
2022-11-01 05:17

В регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщение о работе ПВО с 2.30 по мск.

Сигналы воздушной тревоги звучали регионах Украины, сообщила "Страна.ua". Об объявлении сигнала воздушная опасность также объявили власти регионов.

Воздушная тревога объявлялась в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях.

Также объявлялась воздушная тревога и на контролируемой Киевом части запорожской области.

Опубликовано: Максим Алексеев