«Ведомости»: блогеры обратились к Путину с просьбой разблокировать Instagram и Facebook
Совет блогеров России направили письмо Путину и Медведеву с просьбой разблокировать запрещенные социальные сети.
Совет блогеров при Совете Федераций России направили письмо президенту страны Владимиру Путину и заместителю председателя Совета безопасности Дмитрию Медведеву с просьбой разблокировать Instagram и Facebook, пишет газета "Ведомости".
"Совет блогеров при Совете Федераций обратился к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть решение о запрете соцсетей Instagram и Facebook", - сообщает издание.
"Ведомости" рассказали, что ознакомились с содержание письма.
"К сожалению российские социальные сети не обладают такой популярностью у жителей страны, а тем более у иностранцев. Даже спустя полгода они не стали полноценной заменой запрещенным социальным сетям", - написано в публикации.
Авторы письма полагают, что запрет социальных сетей несет вред всем блогерам и риски для страны.
Опубликовано: Максим Алексеев
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