МИД Северной Кореи обвинил США в провокациях и подготовке сценария ядерной войны
МИД КНДР обвинил Вашингтон в стремлении дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.
МИД Северной Кореи на фоне проведения очередных крупномасштабных учений США и их союзников в регионе обвинил Вашингтон в преднамеренной попытке дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и подготовке сценария ядерной войны, передает Центральное телевидение КНДР.
"Из-за непрерывных и безрассудных военных действий США и Южная Корея стабильность на полуострове находится под угрозой. Военная опасность в регионе остается самой высокой", - говорится в обращении МИД КНДР.
В внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи подчеркнули, что нигде в мире военные учения не носят такой ярко выраженный агрессивный характер.
Опубликовано: Максим Алексеев
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