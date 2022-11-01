МИД Северной Кореи обвинил США в провокациях и подготовке сценария ядерной войны

МИД КНДР обвинил Вашингтон в стремлении дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.

МИД Северной Кореи на фоне проведения очередных крупномасштабных учений США и их союзников в регионе обвинил Вашингтон в преднамеренной попытке дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и подготовке сценария ядерной войны, передает Центральное телевидение КНДР.

"Из-за непрерывных и безрассудных военных действий США и Южная Корея стабильность на полуострове находится под угрозой. Военная опасность в регионе остается самой высокой", - говорится в обращении МИД КНДР.

В внешнеполитическом ведомстве Северной Кореи подчеркнули, что нигде в мире военные учения не носят такой ярко выраженный агрессивный характер.