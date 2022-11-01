Грузовой корабль затонул у берегов острова Тайвань
Грузовое судно, плывшее под флагом Панамы, затонуло у берегов острова Тайвань.
Грузовой корабль, плывший под флагом Панамы, затонул у берегов острова Тайвань, в акватории города Чжанхуа, 12 членов экипажа пропали без вести, сообщило центральное телевидение Китая.
"Грузовой корабль с грузом цемента затонул у берегов Тайваня. На барту находилось 17 человек, из которых удалось спасти только пятерых. Судьба остальных людей неизвестна", - говорится в сообщении.
Для проведения поисково-спасательных работ в район кораблекрушения направлены патрульные корабли Тайваня.
Опубликовано: Максим Алексеев
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