Грузовой корабль затонул у берегов острова Тайвань

Огородники рассказали, что необходимо сделать с кустами и деревьями сейчас

Сентябрь не повод вздохнуть с облегчением и грустью. Опытные садоводы знают, что на участке еще остаются десятки неотложных дел. В саду, на огороде и в цветнике кипит жизнь, а значит, вам предстоит еще немало потрудиться.

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