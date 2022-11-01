Грузовой корабль затонул у берегов острова Тайвань

APS
2022-11-01 05:50

Грузовое судно, плывшее под флагом Панамы, затонуло у берегов острова Тайвань.

Грузовой корабль, плывший под флагом Панамы, затонул у берегов острова Тайвань, в акватории города Чжанхуа, 12 членов экипажа пропали без вести, сообщило центральное телевидение Китая.

"Грузовой корабль с грузом цемента затонул у берегов Тайваня. На барту находилось 17 человек, из которых удалось спасти только пятерых. Судьба остальных людей неизвестна", - говорится в сообщении.

Для проведения поисково-спасательных работ в район кораблекрушения направлены патрульные корабли Тайваня.

Опубликовано: Максим Алексеев