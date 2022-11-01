На Камчатке бывшему депутату, застрелившему человека, суд отменил приговор

Краевой суд Камчатки отменил приговор Игорю Редькину, обвиняемому за причинение смерти человеку.

На Камчатке бывшему депутату Игорю Редькину, застрелившему человека, отменили приговор, такое решение принял Краевой суд региона.

Ранее бывший высокопоставленный чиновник был осужден на год ограничение свободы за причинение смерти по неосторожности.

В 2021 году Редькин сообщил, что о случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. В Следственном комитете пояснили, что на свалке, в районе поселка Озерновский произошла стрельба, в результате которой мужчина тридцати лет получил ранения не совместимые с жизнью.