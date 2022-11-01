Bloomberg: Клинтон подала в суд на Трампа для взыскания компенсации

Хилари Клинтон обратилась в суд с целью взыскать с Дональда Трампа компенсацию в 1,06 миллиона долларов.

Бывший кандидат на пост президента Соединенных Штатов Хилари Клинтон подала в суд на экс-главу Белого дома Дональда Трампа и его адвокатов, за ложные обвинения в ее адрес за якобы попытку повлиять на результаты выборов 2016 года. сообщает Bloomberg со ссылкой на исковое заявление.

В марте текущего года Трамп подал иск в суд против Клинтон и всего руководства Демократической партии, обвиняя их в попытках незаконно повлиять на результаты выборов путем распространения заведомо лживых сведений о его сговоре с руководством России.

В сентябре окружной суд США отклонил иск Трампа. В свою очередь бывший президент США подал апелляцию.