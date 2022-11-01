Bloomberg: Клинтон подала в суд на Трампа для взыскания компенсации
Хилари Клинтон обратилась в суд с целью взыскать с Дональда Трампа компенсацию в 1,06 миллиона долларов.
Бывший кандидат на пост президента Соединенных Штатов Хилари Клинтон подала в суд на экс-главу Белого дома Дональда Трампа и его адвокатов, за ложные обвинения в ее адрес за якобы попытку повлиять на результаты выборов 2016 года. сообщает Bloomberg со ссылкой на исковое заявление.
В марте текущего года Трамп подал иск в суд против Клинтон и всего руководства Демократической партии, обвиняя их в попытках незаконно повлиять на результаты выборов путем распространения заведомо лживых сведений о его сговоре с руководством России.
В сентябре окружной суд США отклонил иск Трампа. В свою очередь бывший президент США подал апелляцию.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
-
Огородники рассказали, что необходимо сделать с кустами и деревьями сейчас
Сентябрь не повод вздохнуть с облегчением и грустью. Опытные садоводы знают, что на участке еще остаются десятки неотложных дел. В саду, на огороде и в цветнике кипит жизнь, а значит, вам предстоит еще немало потрудиться.Подробнее...
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
СБУ провела обыски в двух епархия православной церкви Украины
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
В России началась осенняя призывная компания в армию
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров