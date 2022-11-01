Politico рассказало, какую помощь ЕС окажет Украине в 2023

Американское издание рассказало о размерах помощи, которою собирается оказать Европейский союз Киеву в 2023 году.

Европейский союз планирует выделить Украине финансовую помощь в размере 18 миллиардов евро в 2023 году, сообщает Politico со ссылкой на свои источники во внешнеполитическом ведомстве ЕС.

На конференции в Берлине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выделять в бюджет Украины ежемесячно по 1,5 миллиардов евро.

"3 ноября представители стран ЕС обсудят, как собрать необходимую сумму для Украины", - сообщает еженедельник.

Politico отмечает, что если страны ЕС одобрят предложенный Еврокомиссией вариант выделения средств для Украины, то Киев получит десятилетний льготный период для погашения своих долгов.