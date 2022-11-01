В России началась осенняя призывная компания в армию
Президент России подписал указ о призыве на срочную военную службу в ряды Вооруженных сил.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную военную службу. Призывная компания будет проходить с 1 ноября по 31 декабря.
Количество призывников, по сравнению с прошлым годом, уменьшится. В ноябре 2021 года планировалось призвать в ряды Вооруженных сил России 127,5 тысяч человек, в текущем году призыву подлежат 120 тысяч человек.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что солдаты срочной военной службы в зону боевых действий в Украине направляться не будут.
Опубликовано: Максим Алексеев
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В России началась осенняя призывная компания в армию
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