В России началась осенняя призывная компания в армию

Президент России подписал указ о призыве на срочную военную службу в ряды Вооруженных сил.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную военную службу. Призывная компания будет проходить с 1 ноября по 31 декабря.

Количество призывников, по сравнению с прошлым годом, уменьшится. В ноябре 2021 года планировалось призвать в ряды Вооруженных сил России 127,5 тысяч человек, в текущем году призыву подлежат 120 тысяч человек.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что солдаты срочной военной службы в зону боевых действий в Украине направляться не будут.