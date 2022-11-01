МИД РФ ответил на слова генсека НАТО о роли России в Арктике

APS
2022-11-01 07:42

Посол по особым поручения МИД прокомментировал слова Йенса Столтенберга о роли России в Арктике.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в своем заявлении пытается сформировать из России образ врага, заявил посол по особым поручения МИД Николай Корчунов.

Ранее Столтенберг заявлял об увеличении военного присутствия России на Крайнем Севере.

"Таким образом генеральный секретарь НАТО пытается обосновать принятое на саммите альянса решение и сформировать из России образ врага", - сказал Корчунов.

Представитель МИД напомнил, что Россия располагает намного меньшим количеством военных баз в Арктике, чем страны Запада, а также воздерживается от проведения коллективных учений в регионе.

Опубликовано: Максим Алексеев