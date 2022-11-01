Путин объявил о полном завершении частичной мобилизации в России
2022-11-01 08:17
1 ноября Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация на территории РФ завершена.
В ночь на 1 ноября Владимир Путин публично заявил, что все мобилизационные процессы в России, начатые в соответствии с президентским указом от 21.09.22, считаются фактически полностью завершёнными, поскольку военные комиссариаты смогли мобилизовать 300 тысяч военнообязанных граждан.
По словам Путина, он намерен дополнительно проконсультироваться с юристами, чтобы выяснить, нужно ли издавать специальный указ о завершении мобилизации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Путин объявил о полном завершении частичной мобилизации в России
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