Путин объявил о полном завершении частичной мобилизации в России

1 ноября Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация на территории РФ завершена.

В ночь на 1 ноября Владимир Путин публично заявил, что все мобилизационные процессы в России, начатые в соответствии с президентским указом от 21.09.22, считаются фактически полностью завершёнными, поскольку военные комиссариаты смогли мобилизовать 300 тысяч военнообязанных граждан.

По словам Путина, он намерен дополнительно проконсультироваться с юристами, чтобы выяснить, нужно ли издавать специальный указ о завершении мобилизации.