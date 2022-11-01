Путин: «Газпром» исследовал место теракта на «Северных потоках»

1 ноября Владимир Путин рассказал о ходе российского расследования подрывов трубопроводов North Stream.

Утром 1 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что провёл разговор с генеральным директором российской компании "Газпром" Алексеем Миллером, который сообщил, что власти Швеции допустили специалистов фирмы к исследованию места разрыва газопроводов "Северный поток" в Балтийском море.

По словам Путина, сразу же после получения допуска эксперты "Газпрома" направились к месту взрыва "Северных потоков" и изучили участок разгерметизации трубы.