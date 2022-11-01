«Война против Бога»: Борис Корчевников призвал наложить запрет на празднование Хеллоуина
Ведущий телеканала «Россия 1» считает, что чуждый культурным традициям России праздник нужно запретить хотя бы в школах.
Как сообщает Рrozvezd, гендиректору телеканала «СПАС» пожаловалась одна из мам из Челябинска. Женщина рассказала, что ее ребенка в местной школе заставляли надеть пугающий костюм.
По словам автора послания, праздновать Хеллоуин учеников заставляла учительница. Корчевников в ответ не сдержался и назвал преподавателя "училкой в сатанинском обличье".
Телеведущий при этом уточнил, что "Хеллоуин - объявленная Богу война", и порекомендовал соотечественникам не играть в опасные игры.
Самое страшное для человека, подчеркнул Корчевников, это - "зазряшная, пустая жизнь", а она как раз и является порождением неверия и тьмы.
Оппонентом Бориса выступил журналист Максим Кононенко, который напомнил: разговоры об отмене Хеллоуина ведутся каждый год - "как и дискуссия с выносом тела Ленина накануне очередного 21 января". Кононенко уверен, что страшного в этом празднике нет, в России он не более, чем карнавал.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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