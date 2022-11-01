Развожаев: моряки флота России сбили беспилотник на севере Севастополя
2022-11-01 08:40
Севастопольский губернатор Михаил Развожаев рассказал о сбитом дроне в северной части города.
1 ноября около 4 часов утра по московскому времени Михаил Развожаев опубликовал новое сообщение на своей странице в Telegram, где срочно сообщил о том, что российские моряки Черноморского флота сбили потенциально вражеский беспилотный летательный аппарат в севастопольском районе Любимовка.
Также Развожаев напомнил, что 29 октября армия Украины совершила налёт дронов на Севастополь, атаковав военные корабли Черноморского флота России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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