Издание Seznam Zpravy сообщило об усталости чешского населения от украинского военного кризиса.

1 ноября публицист чешской газеты Seznam Zpravy Ян Странски публично заявил, что находясь в родном государстве, он повсеместно слышит голоса его жителей, которые утверждают, что они уже "сыты по горло" негативными последствиями, которые вызваны вооружённым конфликтом на территории Украины.

По словам Странски, ключевым фактором столь сильного недовольства чехов является нежелание оказывать финансовую и военную помощь Киеву на фоне роста цен продукты питания, энергоносители и высокие темпы инфляции в собственной стране.