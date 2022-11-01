Нисимура: Япония хочет сохранить участие в российском проекте «Сахалин-1»
2022-11-01 08:47
Глава Министерства экономики Японии Ясутоси Нисимура заявил о планах Токио продолжить участие в проекте "Сахалин-1".
Утром вторника лидер японского Минэкономики Ясутоси Нисимура сообщил, что провёл встречу с администрацией компании SODECO, имеющей долю в российском проекте "Сахалин-1", рассказав представителям организации о желании Токио продолжить участие в данном проекте вопреки указу Владимира Путина.
По словам Нисимуры, порядка 95 процентов японского импорта энергоресурсов и нефти в частности происходит через государства Ближнего Востока, ввиду чего "Сахалин-1" жизненно важен для Токио, поскольку позволяет диверсифицировать риски поставок энергии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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