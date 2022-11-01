«Сражался до конца»: у знаменитого актера Тима Рота умер младший сын

Майкл Кормак Рот целый год сражался с тяжелой формой онкологии, однако силы оказались неравными, и болезнь победила 25-летнего музыканта.

Младший сын звезды Голливуда Тима Рота умер от редкой формы онкологии - хориокарциномы. Майклу Кормаку Роту было всего 25 лет, он совсем немного не дожил до 26-ти, сообщает 5-tv.ru.

Как стало известно изданию, молодой человек ушел из жизни 16 октября, но только сейчас его родные смогли собраться с силами, чтобы сделать официальное заявление. В сообщении сказано о несправедливом уходе юноши, который только начал свой путь и не успел стать зрелым мужчиной.

«16 октября мы потеряли нашего прекрасного мальчика после его мужественной борьбы с раком. Он умер на руках своей семьи, которая его обожала. Весь год он сражался с большой храбростью и до конца сохранял свое остроумие и юмор», - написали родные в заявлении.

Майкла Рота называют одаренным, экстраординарным, страстным музыкантом, который любил свое искусство с малых лет, когда гитара была больше его самого.

О диагнозе Майкла Рота стало известно 21 ноября прошлого года. Парень с этого момента ежедневно боролся за жизнь, проходил курсы высокодозной химиотерапии, принимал препараты, пережил трансплантации и переливания крови.

За несколько месяцев Майкл похудел на 27 килограммов, его слух снизился вдвое. Но молодой человек говорил: болезнь не лишила его любви к музыке, не сломила дух и воли к выживанию.

Майкл родился в 1996-м году в браке Тима Рота и дизайнера Никки Батлер. У него есть брат Тимоти Хантер Рот, который на год старше. Со знаменитым актером живет и его сын от первого брака Джек.