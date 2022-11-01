Садоводы рассказали, как укрыть уветы на зиму и не допустить ошибок

В идеале для растения нужно изготовить каркас, использовать новую мешковину и лапник только от здоровых деревьев.

Нередко неправильные действия по защите многолетников от морозов могут привести к болезни или гибели растений. Потому очень важно эту простую на первый взгляд процедуру провести правильно.

К примеру, для таких целей часто используют лапник. Это натуральный материал, он задерживает снег, обеспечивает воздухообмен. Но его можно использовать только тогда, когла уверены, что дерево здорово. Любая ржавчина, гниль на ветках может заразить цветы такими паразитами как короед или пилильщик.

Для укрытия нельзя использовать старые мешки, в которых ранее хранились корнеплоды. Велика вероятность, что они оставили там возбудители таких болезней, как парша, фомоз, альтернариоз.

Полиэтиленовая пленка тоже не лучший вариант. Она не защищает от сильных морозов, к тому же собирает конденсат и способствует распространению патогенных микроорганизмов, выпреванию почек. Такой материал пригоден только для защиты от осадков.

Правильное решение - обустройство каркаса для укрытия растения. Его надо сделать так, чтобы покрытие не контактировало с ветками, иначе не сформируется воздушная защитная прослойка.

Укрывая верхним торфом, нужно помнить, что такой материал пригоден только после длительного проветривания (около 2-3 месяцев).