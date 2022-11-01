Сальдо: 70 тысяч жителей Херсона возле Днепра переселят в другие регионы

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о процессе эвакуации мирных жителей в связи с наступательными операциями ВСУ.

Утром 1 ноября ВРИО главы Херсонской области Владимир Сальдо дал интервью журналистам Youtube-канала "Соловьёв LIVE", где публично заявил, что в регионе стартовал процесс по переселению мирных жителей из 15-километровой зоны возле реки Днепр, в частности население перемещается из участка возле Днепра непосредственно в Херсоне.

Примечательно, что ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе стартует процесс переселения мирных граждан для создания оперативного простора войскам России при обороне города на случай наступления армии Украины.