«Нужны вера и Бог»: Максим Фадеев прошел обряд крещения в Санкт-Петербурге
Продюсер поделился этой новостью со своими многочисленными поклонниками во время концерта.
Музыкант и продюсер во время концерта в петербургском Ледовом дворце рассказал, что недавно прошел таинство крещения. Это произошло в одном из храмов Северной столицы в кругу близких и друзей, сообщает 5-tv.ru.
Макс Фадеев попросил зрителей принять его с учетом этого статуса.
«Так получилось, что я всю жизнь прожил некрещеным. Недавно осознанно принял такое таинство в моем любимом Санкт-Петербурге, в узком кругу близких. Думаю, сегодня, как никогда, нам всем нужны вера и Бог», — заявил артсит в своих соцсетях.
Пользователи Сети читают, что желание стать ближе к Богу у продюсера связано не только с переживаниями в связи с политической обстановкой. Многие считают, что Фадеев хочет обрести веру после долгих лет борьбы с недугом - как известно, музыкант теряет слух.
Чтобы дать концерт, артист вынужден тонуть в аппаратуре. После травмы звезде нельзя подвергать свои уши испытанию громкими звуками. Потому он поет с заблокированными слуховыми каналами, и для него концерт проходит как бы в полной тишине.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Путин объявил о полном завершении частичной мобилизации в России
Сальдо: 70 тысяч жителей Херсона возле Днепра переселят в другие регионы
Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран
Садоводы рассказали, как укрыть уветы на зиму и не допустить ошибок
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе