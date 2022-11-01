«Нужны вера и Бог»: Максим Фадеев прошел обряд крещения в Санкт-Петербурге

Продюсер поделился этой новостью со своими многочисленными поклонниками во время концерта.

Музыкант и продюсер во время концерта в петербургском Ледовом дворце рассказал, что недавно прошел таинство крещения. Это произошло в одном из храмов Северной столицы в кругу близких и друзей, сообщает 5-tv.ru.

Макс Фадеев попросил зрителей принять его с учетом этого статуса.

«Так получилось, что я всю жизнь прожил некрещеным. Недавно осознанно принял такое таинство в моем любимом Санкт-Петербурге, в узком кругу близких. Думаю, сегодня, как никогда, нам всем нужны вера и Бог», — заявил артсит в своих соцсетях.

Пользователи Сети читают, что желание стать ближе к Богу у продюсера связано не только с переживаниями в связи с политической обстановкой. Многие считают, что Фадеев хочет обрести веру после долгих лет борьбы с недугом - как известно, музыкант теряет слух.

Чтобы дать концерт, артист вынужден тонуть в аппаратуре. После травмы звезде нельзя подвергать свои уши испытанию громкими звуками. Потому он поет с заблокированными слуховыми каналами, и для него концерт проходит как бы в полной тишине.