Россия безвозмездно передаст Ливану 25 тонн пшеницы

В Ливане заявили, что Российская Федерация безвозмездно передаст стране 25 тонн пшеницы.

1 ноября РИА Новости сообщили, что и. о. министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хами сообщил журналистам, что Россия предоставит Ливану безвозмездно 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива для электростанций страны.

Министр позже уточнил в соцсети, что посол РФ в Ливане сообщил ему об этих указаниях президента РФ и сообщил, что позже будут определены даты поставок пшеницы и топлива.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам.