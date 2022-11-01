Хвойные пожелтели: эксперты подсказали, что предпринять в таком случае

Этот фактор нельзя оставить без внимания, такая симптоматика может сигнализировать о серьезных проблемах.

Нижние ярусы кроны раз в 3-4 года сбрасывают иголки - в целях собственного омоложения. На месте опавших иголок появляются новые. Если этот процесс начался с макушек либо идет точечными участками, это, скорее всего, - результат солнечных ожогов.

Хвойные уязвимы к ним как зимой, так и весной. Для защиты садоводы на зиму укрывают деревья и кустарники светлым агротекстилем либо простой мешковиной.

Причиной пожелтения могут стать возбудители грибковых болезней, из-за которых хвойные покрываются пятнами разных форм, а потом осыпаются. Тип возбудителя определяется по его конкретным проявлениям.

Такие места надо обработать препаратами «Хом», «Ракурс», «Бордоская жидкость». Для этого перед опрыскиванием срезать и сжечь сильно пораженные части - чтобы очаги не смогли восстановиться.

Часто к пожелтению приводит грибковое заболевание «Ржавчина». При нем цвет хвои меняется на рыжий, бурый, красный. Грибковый налет проявляется на коре и ветках, в виде бугорков.

С ними борятся теми же средствами, как и с другими грибковыми, но в приоритете обычно бордоская жидкость. Из вредителей портить жизнь хвойным могут паутинный клещ, тля, долгоносики и пилильщики.

На ранних стадиях от таких вредителей спасает Битоксибациллин или Фитоферм. а если ситуация более запущенная, понадобятся такие сильные препараты, как Актара, Алатара, Алиот и Кинмика.

Для укрепления здоровья переболевших деревьев нужно подкормить их комплексными смесями.