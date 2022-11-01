ABC7: 14 человек пострадало в Чикаго во время празднования Хэллоуина

В Чикаго при стрельбе из автомобиля во время празднования Хэллоуина пострадали 14 человек.

1 ноября американский телеканал ABC7 сообщил о том, что старший офицер полиции Чикаго Дэвид Браун сообщил, что в понедельник вечером неизвестные открыли огонь из автомобиля, проезжая мимо группы людей, собравшихся в популярном месте.

Сообщается, что беспорядочная стрельба длилась всего несколько секунд, нападавших было двое.

По данным полиции, как минимум 14 человек пострадали, включая трех несовершеннолетних в возрасте 3, 11 и 13 лет, один человек был сбит автомобилем, все пострадавшие были доставлены в больницы, состояние некоторых оценивается как критическое.