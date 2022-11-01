Няким Гатвеч: Эта модель родом из Южного Судана стала знаменита благодаря своей необычайной коже

24-летнюю девушку, живущую сейчас в США, внесли в Книгу рекордов Гиннеса как человека с самой темной кожей на планете. Няким родилась 27 января 1993 года в Южном Судане в то время, когда африканская страна переживала жестокую гражданскую войну.

В детстве девушка жила в лагерях беженцев, где спала в палатках, ела, что придется и пила грязную воду, прежде чем в конечном итоге смогла иммигрировать в Соединенные Штаты со своей матерью, братьями и сестрами в возрасте 14 лет.

Сегодня девушка не только занимается модельной деятельностью, но и всячески поддерживает людей с темным цветом кожи, борется за их права и призывает гордиться своей уникальностью и необычностью.

До того, как стать известной девушка нередко страдала от дискриминации из-за своего цвета кожи.

Так, в 2016 году водитель такси предложил ей отбелить кожу, так как, по его словам, такой темный цвет ее не красит.

«Мой цвет кожи элегантен. И я представляю нацию воинов», — так после этого случая Няким подписала свое фото в инстаграме.