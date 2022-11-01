19Fortyfive: Трасс сказала Блинкену «дело сделано» после взрыва «Северных потоков»
2022-11-01 10:38
Издание 19Fortyfive утверждает, что экс-премьер Великобритании Лиз Трасс отправила необычное сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после инцидента с "Северными Потоками".
1 ноября газета 19Fortyfive со ссылкой на главу сервисов по обмену файлов Megaupload и Mega Кима Доткома сообщила, что после разгерметизации российских газопроводов North Stream бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс написала представителю американского Госдепа Энтони Блинкену, где заявила, что "дело сделано".
Примечательно, что после подрыва "Северных потоков" Владимир Путин назвал произошедшее актом международного терроризма, отметив, что к нему могут быть причастны английские спецслужбы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
19Fortyfive: Трасс сказала Блинкену «дело сделано» после взрыва «Северных потоков»
Трасс повергла Американцев в шок глупостью своим сообщением в переписке с Блинкену
Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран
Null Stern - экологический отель без стен и потолков в Швейцарии
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе