Издание 19Fortyfive утверждает, что экс-премьер Великобритании Лиз Трасс отправила необычное сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после инцидента с "Северными Потоками".

1 ноября газета 19Fortyfive со ссылкой на главу сервисов по обмену файлов Megaupload и Mega Кима Доткома сообщила, что после разгерметизации российских газопроводов North Stream бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс написала представителю американского Госдепа Энтони Блинкену, где заявила, что "дело сделано".

Примечательно, что после подрыва "Северных потоков" Владимир Путин назвал произошедшее актом международного терроризма, отметив, что к нему могут быть причастны английские спецслужбы.