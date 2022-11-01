Сын Тима Рота умер от редкой формы онкологии в возрасте 25 лет

25-летний наследник голливудского актера Тима Рота скончался в возрасте 25 лет от редкой формы рака.

Младший наследник голливудской звезды Тима Рота скончался после года безуспешной борьбы с хориокарциномой - редкой формой рака.

Майклу Кормаку Роту было всего 25 лет, через 2 месяца молодому человеку исполнилось бы 26.

Издание "Deadline" сообщает, что скончался близкий родственник Рота 16 октября, но только сейчас родные сделали официальное заявление.