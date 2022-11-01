Клишас: отдельного указа о конце частичной мобилизации в РФ не требуется
2022-11-01 11:10
Российский сенатор Андрей Клишас рассказал об юридических вопросах, сопряжённых с завершением частичной мобилизации в России.
Утром вторника сенатор Совета федерации России Андрей Клишас публично заявил, что Владимир Путин может не издавать специализированный президентский указ, который бы документально подтвердил окончание всех процессов, связанных с частичной мобилизацией в стране.
Днём ранее Путин сообщил, что намерен проконсультироваться с юристами, следует ли издавать указ о завершении частичной мобилизации в России. Вместе с тем президент РФ подчеркнул, что сама мобилизация в стране фактически завершена.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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